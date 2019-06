Viorica Dancila se lauda cu creșterea economica: 'Datele oficiale confirma'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că investiţiile au un rol esenţial în dezvoltarea unei ţări prin beneficiile rezultate pe piaţa muncii şi prin facilităţile pe care le aduc zonelor unde sunt realizate, adăugând că Eurostat şi Institutul Naţional de Statistică au anunţat recent că România are a doua cea mai mare creştere economică din UE pe primul trimestru al acestui an.

"Investiţiile au un rol esenţial în dezvoltarea unei ţări prin beneficiile rezultate pe piaţa muncii, prin efectele de multiplicare şi prin facilităţile pe care le aduc zonelor unde sunt realizate. 2019 este anul în care Guvernul acordă o atenţie sporită proiectelor de dezvoltare a României, atât în plan local, regional şi naţional. Datele oficiale confirmă creşterea investiţiilor nete în economie în primul trimestru al acestui an cu 5,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. (...) România a înregistrat în ultimii ani una dintre cele mai mari creşteri economice din UE. Eurostat şi Institutul Naţional de Statistică ne-au dat recent din nou veşti bune legate de creşterea PIB: avem a doua cea mai mare creştere economică din UE pe primul trimestru al acestui an. Este un avans sustenabil la care au contribuit aproape toate ramurile economiei", a spus premierul la dezbaterea "Upgrade România: marile proiecte de investiţii în 2019", conform agerpres.ro.



Ea a adăugat că pentru anul 2019, avansul economic este estimat la 5,5% din PIB, în condiţiile unui an agricol normal şi al redresării sectorului serviciilor şi investiţiilor, iar în următorii doi ani creşterea economică se va baza îndeosebi pe investiţii în sectoarele strategice din economie şi care să dezvolte producţia autohtonă.