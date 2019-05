Viorica Dancila se teme pentru Liviu Dragnea, dupa ce i s-a anunțat data sentinței: Sa nu fie o judecata politica

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, cu ocazia unei vizite în judeţul Vaslui, că speră într-o decizie corectă a magistraţilor în cazul dosarului lui Liviu Dragnea, care să nu aibă influenţe politice.

Ea a spus că nu comentează amânarea sentinţei până după alegerile europarlamentare.



"Nu am de ce să comentez acest lucru. Este un lucru care ţine de justiţie, eu nu am făcut niciodată comentarii legate de justiţie, dar sper ca justiţia să aplice corect, să nu fie o judecată din punct de vedere politic. Nu avem ce să comentăm despre deciziile pe care le ia justiţia", a afirmat Viorica Dăncilă.



Întrebată dacă s-ar impune schimbarea conducerii PSD, în cazul în care partidul nu ar obţine scorul dorit la alegerile europarlamentare, Dăncilă a spus că nu doreşte să facă scenarii şi că "are convingerea că PSD va obţine un scor bun la europarlamentare".



Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit luni, pentru 27 mai, pronunţarea sentinţei definitive în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, în care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea.



La ultimul termen al procesului, care s-a desfăşurat luni, reprezentantul DNA a cerut ca Dragnea să fie condamnat şi pentru instigare la fals intelectual, iar pedepsele aplicate acestuia să fie orientate spre mediu şi nu spre minim, aşa cum a apreciat instanţa de fond.