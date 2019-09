Viorica Dancila secretizeaza votul Luminiței Odobescu in cazul Kovesi

Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca este secret cum a votat ambasadoarea Romaniei la UE, Luminita Odobescu, in cazul instalarii Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef european. Joi, Dancila a zis initial ca Odobescu a votat contra lui Kovesi din partea Guvernului Romaniei, ulterior a zis ca nu stie cum a votat si ca o sa se intereseze. „Nu pot sa va spun cum a votat. Votul e secret. Eu am exprimat punctul de vedere al Guvernului, dl presedinte are propriul punct de vedere”, a zis Dancila, vineri, intr-o conferinta de presa. Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, joi, pentru desemnarea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european. Au existat 17 voturi „pentru” din totalul de 22 de voturi exprimate.

