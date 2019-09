Viorica Dancila si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale

"Am convingerea că românii îşi doresc un altfel de preşedinte, că îşi doresc un preşedinte care să iubească România şi pe români, am convingerea că avem nevoie de echilibru în această ţară. Avem nevoie de un preşedinte activ care să fie de fiecare dată în mijlocul oamenilor, un preşedinte care să respecte Constituţia şi care să aibă în vedere o relaţie interinstituţională corectă cu Parlamentul. Am convingerea că avem nevoie de preşedinte care să susţină un pact pentru bunăstarea românilor", a declarat Dăncilă.