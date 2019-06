Viorica Dancila: Sunt hotarata sa candidez la presedintia PSD la congresul din 29 iunie

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat joi, la Parlament, că a decis să candideze la şefia partidului, la Congresul din 29 iunie, fără a veni cu o anumită echipă alături, afirmând că ar fi "o abordare incorectă faţă de toate colegele şi toţi colegii". "Da, eu sunt hotărâtă să candidez, dar aceasta nu împiedică alţi colegi sau alte colege să candideze. Sunt hotărâtă să candidez pentru că eu cred pot să aduc echilibrul în acest moment, pot să aduc consens şi pot să am o abordare care să unească organizaţiile PSD, şi să dea un impuls fiecăruia ca să ne mobilizăm pentru alegerile prezidenţiale. Pentru că eu chiar cred că pot face acest lucru, iar dincolo de persoane este important ceea ce putem să facem în perioada următoare, astfel încât PSD să câştige alegerile. Eu nu voi merge cu o echipă, nu voi veni în faţa congresului să spun: 'Eu candidez la preşedinţia partidului în condiţiile în care preşedintele executiv este X, secretarul general este Y', pentru că această abordare mi s-ar părea o abordare incorectă faţă de toate colegele şi toţi colegii mei. Lista este deschis şi am aceeaşi susţinere pentru toţi colegii şi toate colegele. Eu am vorbit în numele meu şi sunt convinsă că cei care vor candida şi la preşedintele partidului şi la preşedinte executiv şi la secretar general sunt oameni de valoare şi care pot face faţă cu succes acestor funcţii", a declarat Viorica Dăncilă la finalul Comitetului Executiv Naţional al PSD. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: Dăncilă: Patru grupuri de lucru se vor ocupa de Congresul PSD din 29 iunie Dăncilă: Parlamentarii PSD care vor vota moţiunea de cenzură riscă să fie excluşi de organizaţiile lor Oprişan, despre eventuala candidatură la prezidenţiale a lui Şerban Nicolae: E un lider al partidului cu experienţa necesară; nu e singurul