Viorica Dancila trage un semnal de ALARMA despre numirea Laurei Codruta Kovesi: Trebuie sa-si rezolve problemele cu justitia. Ce ne facem daca acele acuzatii sunt reale?

Laura Codruta Kovesi 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imaginea Romaniei va fi afectata daca Guvernul va sustine pentru sefia Parchetului European (EPPO) o inculpata care in cele din urma va fi condamnata definitiv. Este avertismentul lansat de catre premierul Viorica Dancila in legatura cu fosta sefa DNA Laura Kovesi, Dancila sfatuind-o pe Luluta sa-si rezolve mai intai problemele din justitie. Sefa Executivului a oferit aceasta declaratie pentru ziarul britanic The Guardian, o publicatie care in articolul de marti, 16 iulie 2019, a ridicat-o in slavi cat a putut pe anticorupta Kovesi, omitand bineinteles sa mentioneze ca aceasta este cercetata in doua dosare penale pentru nenorocirile comise de DNA in mandatul ei de procuror-sef. Iata preci ...