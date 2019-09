Viorica Dancila va face o noua propunere pentru funcția de comisar european

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că va propune o nouă persoană pentru funcţia de comisar european, după ce Comisia JURI a respins-o pe Rovana Plumb pentru această poziţie, spunând că se află în conflict de interese. „Noi vom face o nouă propunere de comisar european. Vreau să fie clar tuturor: Comisia JURI, prin decizia sa The post Viorica Dăncilă va face o nouă propunere pentru funcția de comisar european appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.