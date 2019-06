Viorica Dancila: Va fi infiintata o comisie parlamentara de ancheta pentru FRAUDAREA alegerilor europarlamentare

alegeri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a anuntat astazi ca va fi infiintata o comisie parlamentara de ancheta pentru fraudarea alegerilor europarlamentare. „Va fi infiintata o comisie cu privire la fraudele la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Am vazut ca au aparut foarte multe sesizari in spatiul public si consideram ca este necesara o comisie la nivel de Parlament care sa analizeze aceste sesizari pentru ca avem o datorie fata de populatie, pentru aflarea adevarului”, a precizat Viorica Dancila. FRAUDA de la Europarlamentare: Olguta Vasilescu arata o noua "eroare" in procesele verbale - FOTO In ceea ce priveste votul din diaspora, sefa Executivului sustine ca la ...