Viorica Dancila va sesiza CCR din cauza comportamentului conflictual al lui Klaus Iohannis: "Ignora aceste lucruri si le pune pe tapet, in mod cinic"- VIDEO

Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va sesiza CCR pentru un conflict cu Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a refuzat, pana acum, sa numeasca ministri interimari in posturile lasate libere de plecarile celor din ALDE. "Daca domnul presedinte Iohannis si-ar fi indeplinit atributiile constitutionale si ar fi semnat decretele de semnare a ministrilor am fi putut adopta aceste masuri. Ignora aceste lucruri si le pune pe tapet, in mod cinic cazul de la Caracal. Isi legitimeaza propria neputinta. Nu asa isi castiga respectul, aprecierea si increderea oamenilor. Nu doar presedintele pare dedicat blocarii guvernului, ci intreaga opozitie. In loc sa isi faca treaba pentru care au fost trimisi in Parl ...