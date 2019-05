Viorica Dancila: “Voi vota duminica la referendum. Nu am spus și cum voi vota”. Simpla prezența la urne valideaza scrutinul

Premierul Viorica Dăncilă a explicat în exclusivitate la Antena 3 de ce a afirmat miercuri că va merge la referendum. „Am spus că merg la referendum, dar nu am spus modul în care voi vota. Acest lucru îl vom stabili în interiorul partidului. Sunt un om care respectă partidul, linia partidului, iar modul în care The post Viorica Dăncilă: “Voi vota duminică la referendum. Nu am spus și cum voi vota”. Simpla prezență la urne validează scrutinul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.