Viorica Dancila vorbește despre TRADARE, dupa ce a intrat in turul 2: 'Unii dintre șefii de organizații s-au implicat mai puțin'

Viorica Dăncilă îl provoacă, din nou, pe Klaus Iohannis la o dezbatere televizată și anunță că face curățenie în partid, după ce a obținut calificarea în turul doi al prezidențialelor.

Dăncilă i-a acuzat pe unii dintre subalternii săi că nu s-au implicat în campanie așa cum ar fi trebuit și anunță o analiză.

”Mă bucur că a candidat Mircea Diaconu. E un om pe care îl apreciez. Mă îngrijorează scorul de la București, eu cred că se poate mai mult. În unele părți trebuie să avem o discuție, au fost județe în care puteam să avem un scor mai bun.

Citește și: EXCLUSIV Cazul Caracal, o lucrătură a Serviciilor? Surse din Poliție, în luna septembrie: ‘Înainte de alegeri, apare vreuna din fete’

Doar dacă ești arogant poți să spui ”am câștigat!”. Nu pot să spun că nu mă tem, că voi câștiga. Se impune o dezbatere de 1 la 1. L-am invitat pe Iohannis, sper să fie curajos să vină la această dezbatere. Domnului Barna îi transmit că așa e într-o competiție, probabil va avea un scor mai bun în viitoarele competiții.

Până am văzut ultimele aprecieri am avut emoții, dar știam cu o oră înainte, că am vorbit cu colegii din teritoriu și știam că am un scor bun. Unii dintre șefii de organizații s-au implicat mai mult, alții, mai puțin. Vom avea o analiză. Singurul regret e că am avut prea multă încredere în unii oameni. Unii au trădat.”, a declarat Viorica Dăncilă la plecarea de la sediul PSD.

Citește și: Scrisoare deschisă adresată premierului Ludovic Orban:Ne-am săturat să auzim mereu acelaşi: ‘nu mai sunt bani’ .