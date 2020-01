Viorica Dancila vorbește despre tradarile din PSD: S-ar putea sa fi fost

Fostul prezidențiabil Viorica Dăncilă susține că este posibil să fi fost trădată de anumiți oameni din PSD, la alegerile prezidențiale. Dăncilă a negat că ar fi avut o înțelegere cu Iohannis și a întrebat ce ar fi câștigat ea dintr-un blat, pentru că imediat după alegeri a pierdut tot.

”Nu știu, știți că după ce pierzi alegerile sunt multe voci care spun că n-ai făcut ceea ce trebuia, că tu porți întreaga vină (...) S-ar putea să fi fost și trădări sau lucruri de genul acesta. Vă dați seama că la o zi după ce am pierdut alegerile, eu mi-am dat demisia și am lăsat locul unei alte echipe pentru a organiza și câștiga alegerile locale și parlamentare (...) Da, am auzit și eu voci care au spus că nu este bătălia PSD, este bătălia Vioricăi Dăncilă.”, a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3.