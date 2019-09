Viorica Dancila: "Votul de astazi certifica faptul ca PSD are in continuare majoritate in Parlament"

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, reactioneaza la votul prin care Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului. Dancila acuza un "grup restrans din ALDE" pentru iesirea de la guvernare si le intinde o mana "oamenilor responsabili" din partidul lui Tariceanu. Potrivit premierului, votul din Senat demonstreaza ca PSD are in continuare majoritate in Parlament. "Felicitari domnului Teodor Melescanu pentru alegerea in functia de presedinte al Senatului Romaniei! Votul de astazi certifica faptul ca PSD are in continuare majoritate in Parlament si ca, asa cum am spus si aseara, avem curajul si increderea sa venim la vot cu un nou Guvern. Alina Gorghiu este dis ...