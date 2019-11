Viorica Dancilae mulțumita de rezultatul la alegerile prezidențiale: țNu am plans absolut deloc, am avut incredereț

Viorica Dăncilă a dat primele declarații, după ce rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale arată că președintele PSD este în turul doi.

Citește și: Viorica Dăncilă a VOTAT deodată cu Ludovic Orban: Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii și a austerității

"Nu am plâns absolut deloc, am avut încredere, am ținut legătura cu colegii de organizații, nu a fost nici măcar un moment în care să plângem.

Nu-mi este teamă că Diaspora va răsturna acest scor electoral. Sunt sigură că procesele verbale vor susține acest scor.

Sunt mulțumită că suntem în turul doi, cu toate criticile la adresa mea și a PSD-ului", a declarat Viorica Dăncilă.