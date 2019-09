Viorica de la Clejani este dezamagita de noua iubita a fiului. Ea a declarat in repetate randuri ca isi doreste o nora cuminte si gospodina

Familia Clejanilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica de la Clejani a declarat in repetate randuri ca-si doreste o nora cuminte care sa fie gospodina si sa tina cu casa. Dupa ce si-a schimbat look-ul, Fulgy parca are magnet la femei. Mezinul familiei, Fulgy, s-a pozat alaturi de sexy dansatoarea manelistilor, Larisa Bercea. Focoasa bruneta nu isi ascunde deloc formele voluptoase. Intr-o salopeta plasa, cu sfarcurile putin acoperite, Larisa Bercea apare la pieptul lui Fulgy. Lui Fulgy nu-i merge rau deloc, schimba masinile ca pe sosete si se afiseaza cu cele mai tari bombe sexy. Baiatul Clejanilor are lipici la fete, dar mai trebuie sa treaca de gura Vioricai. Viorica de la Clejani a fost batuta de Ionita: "E bine sa te iei de muiere, da ...