Viralul nu tine cont de varsta! Pov21 sau cum au reusit niste tineri sa concureze publicatii cunoscute cu o revista online

Au inceput ca o joaca, ca o modalitate de a-si dezvolta creativitatea folosindu-se de mediul unde-si petrec timpul 90% dintre tineri: Internetul. Ceea ce parea in 2017 a fi doar o activitatea extrascolara s-a transformat intr-o revista nationala si mai apoi internationala in adevaratul sens al cuvantului. In timp, aceasta a ajuns chiar sa se imbogateasca cu evenimente, training-uri sau cursuri online.