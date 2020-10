Virgil Guran confirma: Nu PSD este de vina ca Nicușor Dan nu și-a preluat mandatul, ci Prefectul instalat de Guvern

Consilierul premierului, Virgil Guran, a declarat joi, la Antena 3, că Nicușor Dan nu a depus încă jurământul și nu și-a preluat mandatul de primar din vina Prefectului Capitalei, Gheorghe Cojanul, pus în funcție de Guvernul Orban.

„Normal, pentru ca e de apanajul Prefectului. Dupa cum stiti, avem o problema cu prefectul Capitalei”, a spus Virgil Guran. Afirmatia lui vine dupa ce Aurelian Badulescu a spus ca din moment ce Tribunalul a validat mandatul lui Nicusor Dan, tot ce lipseste este ca acesta sa depuna juramantul, lucru de care se ocupa Prefectul.

Pe de alta parte, Guran a indicat ca nu din ordinul lui Ludovic Orban nu s-a organizat ceremonia.

„Nu, nici vorba de asa ceva, noi l-am sprijinit pe Nicusor Dan si de la inceput am convenit ca nu vine in PNL. Sub nicIo forma premierul nu a dat o astfel de dispozitie. Ludovic Orban e un om de cuvant”, a spus consilierul premierului.

Bădulescu afirmase că Orban tărăgănează instalarea lui Nicușor Dan la primărie pentru că acesta nu vrea să se înscrie în PNL.