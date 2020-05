Virgil Musta, medic boli infectioase, avertizeaza - Este o bomba cu efect intarziat

„Faptul că s-au relaxat anumite măsuri, există un risc că lumea să nu respecte întru totul recomandările făcute. Și în această situație cazurile cu covid să crească. De fapt, acest lucru s-a întâmplat și în țări cu o disciplină mult mai mare decât la noi, cum sunt Germania și Coreea de Sud. În care, în momentul relaxării, numărul de cazuri a crescut. Din acest motiv, ne așteptăm să avem și noi o creștere a numărului de cazuri și din păcate cazuri severe. Cu atât mai mult cu cât de o zi-două, de când vedem că au început măsurile de relaxare, lumea parcă a uitat că suntem într-o pandemie și că această luptă nu s-a terminat. Eu de aceea am făcut o chemare spre responsabilitate populației, pentru ca să nu fie prea târziu. Măsurile pe care le luăm acum se văd de-abia într-o săptămână, două săptămâni. Este cumva o bombă cu efect întârziat.



Am speranța că numărul pacienților care vor crește să nu ne depășească capacitatea. De fapt aici este problema. Am văzut că în ultima săptămâna numărul de cazuri a fost în ușoară descreștere, ceea ce ne permite la ora actuală, spitalele să facă față solicitărilor pacienților cu covid. Dacă va crește numărul de cazuri, ei trebuiesc internați în spital și există riscul să se depășească capacitatea de internare, iar în această situație vom avea o problemă. Pentru că, pot apărea pacienți noi, cu forme grave și să avem dificultate cu infecții specializate.



E foarte probabil să depășim aceste 20.000 de cazuri. Aceste cazuri să fie pe o perioada mai lungă de timp, să nu apară o creștere bruscă a numărului de cazuri. Marea majoritate a pacienților au prezentat forme tipice de boală. În sensul că, fenomene de infecție respiratorie cu forme mai severe a bolii. Au mai fost și pacienți cu forme rare. Dar marea majoritate a lor au prezentat febră, tuse, dureri de mușchi, de cap. Eventual disconfort sau dispnee la respirat.



Noi am și văzut că în momentul în care era posibilitatea de a se autoizola la domiciliu după ce a venit dintr-o zona galbenă, în comunitățile în care aceste persoane au intrat, au apărut cazuri noi de covid, unele dintre ele depistate, altele nu. Nu au dorit să efectueze testul pt a fi depistate, că să nu se interneze în spital.”