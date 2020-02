Virgil Popescu cere sprijin pentru CNU, CEO si CEH

Virgil Popescu s-a întâlnit luni, la Bruxelles, Vestager Margrethe, vicepreşedinte executiv şi comisar de concurenţă, şi a cerut sprijin si suport pentru Compania Naţională a Uraniului şi pentru complexurile energetice Oltenia şi Hunedoara potrivit news.ro.

”Vizita de la Bruxelles de astăzi este foarte importantă. De dimineaţă am avut o întâlnire cu doamna Vestager Margrethe - Vicepreşedinte Executiv şi Comisar de concurenţă. Am cerut sprijin si suport pentru Compania Naţională a Uraniului, pentru CEH şi CEO. Perspectivele pentru viitor sunt foarte bune şi vreau să le mulţumesc partenerilor europeni pentru suportul acordat şi pentru susţinerea viitoare. Pe agenda discuţiilor am abordat teme cu privire la fondul pentru tranziţia justă şi respectarea regulilor de concurenţă; găsirea unor soluţii comune pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu energie, asigurând totodată tranziţia către o economie ecologică. Digitalul a fost totodată pe ordinea de zi”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.

Acesta s-a întâlnit totodată şi cu comisarul european pentru energie Kadri Simson.

”Tot în cadrul vizitei de la Bruxelles am avut o primă întrevedere cu comisarul european pentru energie Kadri Simson. Am discutat despre implicaţiile Pactului Ecologic European şi despre modalităţile şi opţiunile optime pentru procesul de tranziţie energetică. De asemenea, am discutat şi despre Planul Naţional Integrat Energie - Schimbări Climatice şi modul de implementare a recomandărilor Comisiei Europene în acest sens”, a adăugat el.

Guvernul României a anunţat săptămâna trecută că a aprobat Ordonanţa de Urgenţă prin care Complexului Energetic Oltenia (CEO) primeşte 1,2 miliarde de lei pentru achiziţionarea certificatelor de CO2 pe anul 2019, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

”În acest sens, în prealabil a fost aprobat pe 30 decembrie 2019, un Memorandum care prevede planul de măsuri necesar achiziţionării certificatelor de CO2 cu tema: împuternicirea Ministerului Finanţelor Publice să acorde un aviz de principiu privind posibilitatea acordării unui împrumut din Trezorerie în valoarea de 1,2 miliarde lei Societăţii Complexul Energetic Oltenia, sub forma unui ajutor de salvare după parcurgerea etapelor prevăzute de legislaţia aplicabilă privind ajutoarele de stat şi după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene; aprobarea transmiterii documentaţei de prenotificare şi notificarea către Comisia Europeană a propunerii României de ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia, urmând ca în termen de şase luni de la acordare, Complexul Energetic Oltenia fie să ramburseze împrumutul acordat, fie să prezinte un Program de Restructurare pe care Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri îl va notifica Comisiei Europene în vederea obţinerii unui ajutor de stat pentru restructurare”, a informat ministerul săptămâna trecută.

În baza Memorandului, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a înaintat Consiliului Concurenţei, în data de 16 ianuarie 2019, documentaţia de prenotificare către Comisia Europeană a propunerii României de ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia.

De asemenea, Guvernul a aprobat săptămâna trecută o Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului pe teritoriul României.