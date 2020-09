Virgil Popescu, despre legea care interzice timp de doi ani vanzarea de participatiilor statului: "Este marul otravit. Nu stiu daca s-au gandit, daca au facut-o cu buna stiinta sau din prostie"

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmat, joi, in debutul sedintei de Guvern, ca legea care interzice timp de doi ani vanzarea de participatiilor statului, propusa si votata de PSD, "este marul otravit", intrucat blocheaza activitatea tuturor companiilor si risca sa le duca direct in faliment pe cele aflate in insolventa sau in reorganizare.