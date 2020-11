Virginia Uzun, fosta sefa a SPIT Constanta, condamnata definitiv (Oficial)

Dosarul a fost instrumentat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa.

, fosta șefă a Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale Constanţa, a fost condamnată azi la doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare, pentru abuz în serviciu.Deczia este definitivă și a fost luată de judecătoriiși, de la Curtea de Apel Constanța.Tot în acest dosar,, la data presupuselor fapte preşedinte al unei asociaţiei, a luat azi doi ani și zece luni de închisoare tot cu suspendare., la data presupuselor fapte şef al compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale Constanţa, și, la data presupuselor fapte director executiv adjunct în cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Locale al municipiului Constanţa, au fost achitate.Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa.În baza art.421 pct.2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a împotriva sentin?ei penale nr.484/26.11.2019 pronun?ată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr.4065/118/2018. În baza art.423 alin.2 Cod procedură penală, desfiin?ează în parte sentin?a penală atacată, ?i, rejudecând, dispune: În baza art.132 din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (6 acte materiale), condamnă inculpata Uzun Virginia la pedeapsa de 2 ani ?i 8 luni închisoare ?i interzicerea dreptului de a ocupa o func?ie publică, pe o durată de 2 ani, potrivit art.68 alin.1 lit. b Cod penal, pentru săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu. În baza art.65 alin.1 Cod penal, interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie dreptul de a exercita o func?ie publică. În baza art.91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani ?i 8 luni închisoare aplicată inculpatei Uzun Virginia pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art.92 alin.1 Cod penal. În baza art.93 alin.1 Cod penal, dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpata să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.2 lit. b Cod penal, impune inculpatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 alin.3 Cod penal, dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpata să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 90 de zile în cadrul Direc?iei de Gospodărire Comunală a Primăriei Constan?a sau Complexului Muzeal de ?tiin?e ale Naturii Constan?a. În baza art.91 alin.4 Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal. În baza art.65 alin.3 Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a nu exercita o func?ie publică aplicată inculpatei Uzun Virginia nu se execută pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale a închisorii. În baza art.48 alin.1 Cod penal, în referire la art.132 din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (2 acte materiale), condamnă inculpatul Coronea Bogdan la pedeapsa de 2 ani ?i 8 luni închisoare ?i interzicerea dreptului de a ocupa o func?ie publică pe o durată de 2 ani, potrivit art.68 alin.1 lit. b Cod penal, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la abuz în serviciu. În baza art.65 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie dreptul de a exercita o func?ie publică. În baza art.322 Cod penal, raportat la art.321 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul Coronea Bogdan la pedeapsa de 6 luni închisoare (30 de acte materiale, în referire la emiterea în fals a unui număr de 12 certificate, respectiv 18 certificate ce atestă participarea la sesiunile de formare profesională din perioada 02-05.11.2017 ?i în data de 19.12.2017), pentru comiterea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În baza art.38 alin.1 ?i art.39 alin.1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 8 luni închisoare, la care adaugă un spor de 2 luni închisoare, reprezentând o treime din pedeapsa ce nu se execută, în final inculpatul Coronea Bogdan urmând a executa pedeapsa rezultantă de 2 ani ?i 10 luni închisoare. În baza art.45 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea dreptului de a ocupa o func?ie publică pe o durată de 2 ani, potrivit art.68 alin.1 lit. b Cod penal. În baza art.45 alin.5 Cod penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie dreptul de a exercita o func?ie publică. În baza art.91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani ?i 10 luni închisoare aplicată inculpatului Coronea Bogdan pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, conform art.92 alin.1 Cod penal. În baza art.93 alin.1 Cod penal, dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Constanţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin.2 lit. b Cod penal, impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 alin.3 Cod penal, dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 90 de zile în cadrul Direc?iei de Gospodărire Comunală a Primăriei Constan?a sau Complexului Muzeal de ?tiin?e ale Naturii Constan?a. În baza art.91 alin.4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal. În baza art.65 alin.3 Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a nu exercita o func?ie publică aplicată inculpatului Coronea Bogdan nu se execută pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale a închisorii. În baza art.397 raportat la art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiin?area unui număr de 30 de certificate de participare la sesiunile de formare profesională (workshop) emise pentru un număr de 12 persoane din perioada 02-05.11.2017 ?i pentru un număr de 18 persoane în data de 19.12.2017 (VOL.II DUP, filele 34-57 ?i 77-112). În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpa?ii Uzun Virginia ?i Coronea Bogdan la plata a câte 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare aferente fondului. Înlătură din cuprinsul sentin?ei penale apelate dispozi?iile privind restituirea către inculpata Ra?id Ghiulendan a sumei de 36.375 lei de către SPIT Constan?a, pusă la dispozi?ia acestei institu?ii prin serviciul CN Po?ta Română SA în baza chitan?ei seria CNPRMCT060 nr.00020749 din data de 11.10.2018. Înlătură din cuprinsul sentin?ei penale atacate celelalte dispozi?ii contrare deciziei penale de fa?ă ?i men?ine restul dispozi?iilor acesteia. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în faza de apel rămân în sarcina statului. În baza art.272 Cod procedură penală, onorariile par?iale de avoca?i din oficiu Vieriu Pan?uru Alina Mirela, Tri?că Georgiana, Tugearu Mihaela ?i Dobrin Alexandra în sumă a câte 250 lei, se vor avansa din fondul Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.11.2020.