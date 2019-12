Virtutile si mantuirea

Cunoaştem din învăţătura Sfintei Evanghelii că sufletul este darul cel mai de preţ pe care omul l-a primit de la Dumnezeu. „Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său ?” (Matei 16, 26) întreabă Mântuitorul The post Virtuţile şi mântuirea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.