Virusologul german Hendrik Streeck: “Scopul nostru nu poate fi alungarea virusului”

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) În perspectiva posibilei coabitări cu virusul Sars-CoV-2, Hendrik Streeck, unul dintre virusologii de seamă ai Germaniei, pledează pentru pragmatism, mai ales în rândul factorilor politici de decizie, și estompează falsele așteptări. În loc de a ne gândi la vaccinarea în masă, ar trebui să avem în vedere protejarea persoanelor la care […]