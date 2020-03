Virusul ucigas din China a facut prima victima in Marea Britanie

O femeie de 70 de ani a murit in Marea Britanie dupa ce a fost infectata cu coronavirus.

Femeia a fost tratata in spital. Aceasta a fost testata pozitiv pentru virusul ucigas din China miercuri.

Potrivit spuselor medicilor, femeia de 70 de ani s-ar fi imbolnavit in Marea Britanie.

In acest caz, autoritatile incearca sa stabileasca cu exactitate care sunt persoanele cu care aceasta a intrat in contact, pentru a nu fi in pericol de infectare cu coronavirus.

In Marea Britanie numarul persoane infectate cu virusul ucigas din China a ajuns in total la 116 ani. S-a inregistrat o crestere cu peste 30 in doar 24 de ore.

Lucurile nu sunt privite cu optimism nici de purtatorul de cuvant al prim-ministrului care sustinut ca „este foarte probabil ca virusul sa se raspandeasca intr-un mod semnificativ”, potrivit Antena 3.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.