Virusul West Nile face noi victime in Romania: Zeci de cazuri de infectie si trei decese

Un numar de 25 cazuri de infectie cu virusul West Nile si trei decese s-au inregistrat in perioada 3 iunie - 4 septembrie, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Cele trei decese s-au inregistrat in judetele Calarasi, Buzau, Vrancea. In functie de unitatea teritoriala de expunere, cazurile au fost inregistrate in judetele: Calarasi cinci cazuri, Galati trei cazuri), cate doua cazuri in Tulcea, Teleorman, Iasi, cate un caz in Buzau, Dolj, Mures, Vaslui, Vranceasi in Municipiul Bucuresti (6 cazuri). Unul dintre cazuri a avut expunerea atat in judetul Galati cat si in Tulcea. Medicul Tudor ...