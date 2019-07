Vis indeplinit pentru Petre Daea! Ministrul Agriculturii scoate cormoranii in bataia pustii

Petre Daea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania a cerut o derogare la Comisia Europeana pentru reducerea efectivelor de cormorani, care se ridica in prezent la peste 100.000, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la TVR 1, potrivit agerpres.ro. "Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu a cerut n.r.), 22 de tari au cerut derogare cel putin o data, altele de doua sau de trei ori, sa reduca (efectivele de cormorani n.r.). Suntem in asteptarea acestui raspuns. Avem in prezent peste 100.000 de exemplare, dar reglam lucrurile. Vad tot felul de evaluari si un profesor care conduce un ONG spune ca 9.542 de cormorani sunt (in Romania n.r.). De ce nu 9.542,5? Poate a murit unul ieri...&qu ...