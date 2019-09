Visul american: Iohannis merge cu GulfStream 5, Dancila cu trenul

Dăncilă e în SUA. Și ce e rău în asta?





Tot văd diverși indivizi pe la TV care-și dau cu părerea și se dau cu curu’ de pământ că “Domne’, ce caută doamna acolo, că mai bine stătea acasă și se certa cu Iohannis”. Fraților, ați luat-o razna? E foarte bine că e acolo și Doamne Ajută să facă și ceva productiv pentru noi. Rău n-are cum să ne facă...

Bașca, vizita asta e și mai ieftină decât cea a lui Klaus, având în vedere că SGG-ul nu a închiriat un G5.5 special pentru zborul trans-atlantic, doar ca să aibă la dispoziție 4 paturi de o persoană, unul dublu și două însoțitoare de zbor. Apropo, just for the record, atunci avionul acela a decolat din Moscova, unde avea baza compania GlobalJet, ca să ajungă în București să-l ia pe neamț.

Așadar, Iohannis cu avionul privat, Dăncilă cu Turkish Airlines. Dar ne-am obișnuit: Iohannis joacă tenis la Miami, Dăncilă face grătar la Predeal!

Șefa executivului și ceilalți 5 miniștri parte din delegație sunt mai economi și zboară la New York, Washington la întoarcere, cu un avion de linie, Turkish Airlines, zbor cu escală la Istanbul. Maximum 850€ / persoana / dus-întors, conform unei simulări Momondo

Dăncilă are întâlniri cu vicepreședintele SUA, Mike Pence și Rick Perry, secretarul Energiei, Departamentul de Stat SUA.

Totodată, mai sunt programate întâlniri cu primarul orașului Jersey, cu secretarul general adjunct al ONU, Amina Mohammed, plus cu reprezentanții Băncii Mondiale și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Aici devine mai interesant. Pe lângă întâlnirile amintite, mai sunt tête-à-tête-uri și chiar dinner-uri cu președintele Comisiei de Comemorare a Acordului de Pace de la Camp David între Egipt și Israel, președintele American Jewish Committee și cu Arthur Schneier, Rabinul Șef al SUA. Plus alți reprezentanți ai comunității evreiești în Statele Unite.

Acțiunile sunt la New York și Washington. Între cele două orașe e o distanță de aproximativ 380 km. Sau 3 ore și puțin de mers pe freeway. În loc să meargă cu avionul între NY și D.C. sau să închirieze un bus elegant, delegația română a decis să parcurgă această distanță cu trenul.