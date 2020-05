Vitamina C, remediu excepțional contra CANCERULUI. Cum se folosește impotriva maladiei nemiloase

Vitamina C este un nutrient care se găsește în alimente și în unele suplimente alimentare. Vitamina C este un antioxidant care îndeplinește de asemenea o funcție importantă în producerea colagenului. În cadrul studiilor de laborator s-a observat faptul că dozele ridicate de vitamina C pot încetini creșterea și răspândirea celulelor cancerigene în cazul cancerului […]