Vitamina U: beneficii nestiute pentru sanatate

Vitamina U google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Printre vitaminele ce pot preveni aparitia unor probleme de sanatate grave se numara si vitamina U. Din articolul de mai jos poti descoperi nu numai cum poate actiona aceasta asupra sanatatii tale, dar si cum poti sa ai parte de ea in viata de zi cu zi. Ce este vitamina U Oamenii de stiinta spun ca aceasta este de fapt un compus numit methionim activat, un amino-acid care este transportat in corp, la celule, pentru a duce la formarea mucusului. In acelasi timp, amino-acidul are si rolul unui antioxidant, ce va fi sintetizat. Numele vitaminei provine de la cuvantul latin „Ulcus” (care se traduce prin „ulcer”) si a devenit tot mai populara la jumatatea secolului trecut, odata ce Garn ...