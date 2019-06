Viviana Sposub si-a dat demisia de la Antena 1. A anuntat ca pleaca, in direct: ”A venit momentul sa-mi iau ramas bun”

Dupa numai un an de zile, Viviana Sposub si-a dat demisia de la Antena 1. Prezentatoarea rubrii meteo in prime-time la Observator a anuntat telespectatorii, in direct, ca nu va mai face parte din echipa de la Antena 1.

Viviana Sposub a prezentat pentru ultima data meteo, joi. Tanara le-a spus telespectatorilor ca acest capitol din viata ei se incheie si a multumit colegilor pentru amintiri, dar si pentru ceea ce a invatat intr-un an de zile.

„A venit momentul sa-mi iau ramas bun de la echipa Observator. Va multumesc pentru experienta, va multumesc pentru amintiri, insa unele capitole trebuie sa se incheie pentru a face loc altora care chiar merita scrise', a spus Viviana Sposub.

Dupa ce a facut anuntul la TV, fosta prezentatoare a rubricii meteo de la Observator a postat un mesaj si pe retelele de socializare, unde a spus clar ca si-a dat demisia.

„Mi-am dat demisia!

Poate ca nu ati vazut momentul live, insa da, mi-am luat ramas bun de la Observator… Multumesc din suflet intregii echipe alaturi de care am lucrat, alaturi de care am ras, ba chiar am si plans. Multumesc pentru intreaga experienta, pentru tot ceea ce am invatat si pentru toate amintirile care vor ramane vii si peste ani. Sunt foarte fericita pentru decizia luata si privesc acum cu interes spre noi orizonturi! Va doresc o vara cu muuuult soare si sper sa imi fiti alaturi in continuare!', a scris Viviana Sposub.

