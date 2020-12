Vizibilitate redusa in judetele Constanta si Tulcea din cauza cetii

ANM: Vizibilitate redusă în județele Constanța și Tulcea din cauza ceții dar si pe A2.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 metri și, izolat, sub 50 metri, pe mai multe artere rutiere din județele Giurgiu,Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Călărași(DN4 – tronsonul kilometric 22-32), Constanța și Tulcea.De asemenea, ceața îngreunează traficul rutier și pe autostrada A2 București-Constanța, pe tronsonul kilometric 22 (loc.Brănești,jud.Ilfov) – 32 (loc.Fundulea, jud.Călărași), vizibilitatea scăzând sub 100 demetri.”Conducătorii auto sunt sfătuiți să sporească atenția la volan, să reducă viteza, să folosească în luminile de ceață din dotarea autovehiculelor și să mărească distanța de siguranță între vehicule.Evitați manevrele riscante, în condiții de vizibilitate scăzută”, precizează Administrația Națională de Meteorologie.Sursă foto: ZIUA de Constanța.