Vizita a Vioricai Dancila in SUA. Vezi cu ce inalt oficial american se intalneste

Premierul Viorica Dancila va pleca in SUA, pe 27 septembrie, acolo unde va avea intalniri cu oamenii de afaceri romani care activeaza in SUA, dar si cu oficiali de la Washinton. Surse politice apropiate Palatului Victoria ne-au explicat ca premierul se va intalni si cu vicepresedintele SUA, Mike Pence, in timpul vizitei in SUA. Klaus Iohannis, Dan Barna si Viorica Dancila pleaca in SUA: Cauta binecuvantarea partenerului strategic La inceputul acestui an, premierul Viorica Dancila a avut o convorbire telefonica cu vicepresedintele SUA, Mike Pence. Este a doua intalnire la cel mai inalt nivel intre oficialii romani si cei americani. In data de 20 august, presedintele Klaus Iohannis a fost primit la Casa ...