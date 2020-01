Vizita BERD in Romania. Piperea: 'De ce a investit in actiuni emise de Digi communications, companie secu condamnata penal pentru coruptie'

În contextul vizitei unei delegaţii a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în România, avocatul Gheorghe Piperea aminteşte de una dintre cele mai controversate investiţii ale instituţiei internaţionale: achiziţionarea de acţiuni emise de Digi Communications.

"Ca tot vine azi in Bucuresti o delegatie a BERD, sa vedem daca ne explica vreun oficial al zisei institutii financiare internationale de ce a investit cca 39 mil euro in actiuni emise de digi comunication, societate olandeza listata la Bursa din Bucuresti care are in patrimoniu rcs&rds, companie secu condamnata penal pentru coruptie, si care are manageri si directori de specialitate condamnati, de asemenea, pentru coruptie. Nu de alta, dar BERD are un statut care ii interzice asocierea cu fapte de coruptie sau investitiile imorale in companii corupte. Fara penali, da? Hai, ca se poate", scrie Piperea pe Facebook.

”BERD este cel mai mare acţionar instituţional, în acest moment. În baza suprasubscrierilor, i-a fost alocat cel mai mare pachet de acţiuni destinate instituţiilor. Este o sursă nouă de capital, pentru viitor, pe care noi nu am accesat-o până acum, dar ne dorim să accesăm prin piaţa de capital. Este o nouă deschidere către o sursă nouă de capital şi este foarte importantă pentru noi”, a declara directorul general al Digi, Serghei Bulgac, în mai 2017.