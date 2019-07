Vizita celor mai citiți bloggeri din lume in Transilvania s-a incheiat: Impresiile de calatorie din Ardeal ar trebui sa aduca un val de turiști

Vizita celor mai urmăriți bloggeri din întreaga lume, în Transilvania s-a încheiat. După un tur prin întregul Ardeal, pe la cele mai importante obiective din Transilvania, cei 42 de bloggeri au revenit la Brașov pentru a-și prezenta impresiile, după incursiunea de 12 zile în întreaga Transilvanie. Vizita lor a fost inițiată de consilierul local brașovean Cristian Macedonschi și Experience Romania.

Oaspeții au fost primiți la Cucinino cu paste delicioase oferite intr-un stil de fusion romanesc si acompaniate de o degustare de vinuri de la Crama Histria si cu un tasting de praline brașovene marca Luado Chocolate.

Ulterior bloggerii au vizitat Schwarze Kirche – Biserica Neagră si au descoperit orașul intr-un tur ghidat organizat de Apdt Brasov.

Vizita a continuat cu o vizită la Cetatea Marienburg din Feldioara unde au fost intâmpinați de Primarul Sorin Taus calare si imbracat in straie de Teuton.

Bloggării au fost impresionați atat de cetatea recent restaurată cat si de faptul ca aici a fost primul așezamant al Teutonilor pe taramurile europene, cat si de cum a fost restaurată cetatea Marienburg care a fost introdusa recent in circuitul turistic.

Cristian Macedonschi a profitat de ocazie sa le prezinte bloggărilor proiectul Rutei Culturale Europene a Cavalerilor Teutoni care reunește Israelul cu 13 țari europene și sa promoveze turismul ecvestru din Țara Barsei.

După vizita la cetate au plecat la Sighișoara, Oradea și Timișoara, iar astăzi au revenit in Țara Barsei sa viziteze renumitul Castel Bran. La finalul vizitei bloggerii s-au bucurat de un spectacol culinar tradițional la Stâna Turistica din Poiana Mica.

“Vazând ca nu este inclus Castelul Bran in turul oficial i-am intrebat pe oaspeții veniti din toata lumea daca nu vor să propun schimbarea de program si sa introduc pentru data de 16 iulie o vizită oficială la renumitul Castel Bran si sa afle adevarata poveste a lui “Dracula”.

Toti au chiuit de bucurie și dupa discuții purtate atat cu conducerea castelului cat și cu organizatorii Experience Romania am hotarat vizita la castel pe drumul de intoarcere. Experiența legată de vampiri in Transilvania o sa o completam cu experienta culinara traditionala oferita de Sergiana in proaspat redeschisa “Stana Turistica” din Poiana Mica.” a declarat Cristian Macedonschi.

Astfel vor ajunge informațiile si experiențele internauților internationali despre atractivitatea turistică si excelența culinara a Țarii Barsei la milioane de oameni de pe tot globul si va influența substanțial dezvoltarea turismului cultural, ecvestru si culinar din regiunea noastra.

Bloggerii au plecat, iar organizatorii așteaptă acum ecourile aceste publicități inedite pentru Transilvania și pentru Brașov, pe cele mai citite bloguri din lume.