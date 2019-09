Vizita extrem de importanta la Iasi! Ambasadoarea Frantei in Romania vine in orasul celor sapte coline - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Frantei in Romania, si Alteta Sa Regala Principesa Maria a Romaniei vor vizita vineri, 27 septembrie 2019, Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate - Fundatia Hecuba, din Iasi. Doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Frantei in Romania, si Alteta Sa Regala Principesa Maria a Romaniei vor vizita Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate - Fundatia Hecuba, din Iasi, vineri, 27 septembrie. Vizita, care va incepe de la ora 15.00, la sediul Centrului din strada Sararie nr.143, va fi urmata de scurte declaratii de presa. Fundatia Hecuba are misiunea de a imbunatati situatia socio-familiala a familiilor monoparentale din medii defavorizate din Municipiul Iasi ...