Vizita importanta in municipiul Iasi! Ambasadorul Africii de Sud, fata in fata cu primarul Mihai Chirica

Astazi, primaria municipiului Iasi a primit vizita Ambasadorului Extraordinar si Plenipotentiar al Africii de Sud: E.S. Dl Jabu Ntsokolo Ishmael MBALULA. Primarul Mihai Chirica l-a primit pe Ambasadorul Africii de Sud la Bucuresti in Palatul Roznovanu, unde au avut o serie de discutii. Dupa discutiile de la Primaria Municipiului Iasi, E.S. Dl Jabu Ntsokolo Ishmael MBALULA, a fost in vizita si la Casa Patrata, unde a purtat o serie de discutii cu prefectul judetului Iasi, Marian Serbescu. Este pentru prima oara cand Ambasadorului Extraordinar si Plenipotentiar al Africii de Sud vin in vizita in Iasi.