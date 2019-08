Vizita la Washington a Ministrului Comunicațiilor și Societații Informaționale

In perioada 5-7 august, dl. Alexandru Petrescu, Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, va efectua o vizita in Statele Unite ale Americii pentru discutii aplicate pe marginea dezvoltarii sectorului comunicatiilor, a intensificarii cooperarii internationale in domeniul tehnologiei informatiei, a intaririi securitatii cibernetice si a implementarii unor politici guvernamentale cu rol de sustinere a economiei datelor.

Sub auspiciile parteneriatului strategic Romania – Statele Unite ale Americii in materie de Securitate cibernetica, ministru Petrescu va avea intrevederi cu conducerea principalelor institutii federale cu atributii in dezvoltare tehnologica si politici in materie de comunicatii, printre care Departamentul de Stat, Comisia Federala de Comunicatii, Departamentul de Comert, Departamentul de Aparare, Agentia de Securitate Cibernetica, Consiliul National de Securitate, Administratia Nationala pentru Telecomunicatii si Informatii precum si cu operatori telecom si furnizori globali de echipamente si tehnologie pentru comunicatii.

Integrarea globala economica, sociala si teritoriala generata de industria comunicatiilor, demersurile de a consolida pe termen lung performantele pietei comunicatiilor din tara noastra precum si pasii concreti realizati de Romania pentru a pregati procesul de lansare comerciala a comunicatiilor 5G impun cooperare internationala si schimbul de bune practici in materie de inovatie tehnologica si interoperabilitate a sistemelor, investitii in cercetare, securitate fizica si cibernetica a infrastructurilor de comunicatii, un cadru de reglementare adecvat si o cooperare solida intre mediul public si privat.