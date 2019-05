Vizita Papa Francisc Iasi! Iata unde se pot parca autocarele cu care vin pelerinii - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc Iasi Sfantul Parinte papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai - 2 iunie. In cadrul acestei vizite, se va afla la 1 iunie la Iasi, in mijlocul Diecezei de Iasi. Papa Francisc Iasi Papa Francisc va sosi la ora 17.25 la catedrala catolica, in care va fi asteptat de aproximativ 800 de bolnavi si de persoane in varsta. Papa Francisc Iasi Apoi ii va intalni pe toti cei prezenti in fata Palatului Culturii, participand la "Intalnirea mariana cu tinerii si familiile". Papa Francisc Iasi Recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc Papa Francisc Iasi A fost adaugata harta cu traseele spre parcari si localizarea pa ...