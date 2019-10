Vizita regala in Olanda: Custodele Coroanei si principele Radu - oaspetii Crucii Rosii olandeze si ai Institutului Clingendael

Custodele Coroanei Române, Margareta, şi principele Radu au fost miercuri oaspeţii Crucii Roşii olandeze şi au vizitat Institutul Clingendael din Haga în cadrul primei zile a vizitei cu caracter public în Regatul Ţărilor de Jos. "Majestatea Sa, preşedinte al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, a fost întâmpinată de doamna Marieke van Schaik, secretar general al organizaţiei naţionale a Ţărilor de Jos. Au fost discutate legăturile bilaterale dintre ţările noastre în domeniul Crucii Roşii şi posibile proiecte de viitor. Au luat parte la dialog Majestatea Sa şi Principele Radu, ambasadoarea României, ES dna Brânduşa Predescu, Marieke van Schaik, secretar general al The Netherlands Red Cross, Juriaan Lahr, şeful Departamentului Internaţional, şi Marquerite Patiwae, şeful Departamentului Dezvoltare şi Fundraising", informează un comunicat de presă transmis AGERPRES. Miercuri după-amiază cuplul regal a vizitat Institutul Clingendael, unde Custodele Coroanei a ţinut un discurs cu tema "A European Union of Cohesion and Solidarity: Romania's contribution". Foto: (c) Silviu Matei / AGERPRES FOTO "Discursul s-a bucurat de o foarte numeroasă asistenţă şi a fost primit cu multă căldură şi admiraţie de către cei prezenţi. Printre personalităţile care au luat parte la conferinţă şi dialog s-au numărat doi foşti miniştri de externe ai Olandei, oameni politici, reprezentanţi de frunte ai societăţii civile, ziarişti, precum şi reprezentanţi ai comunităţii româneşti. La final, Custodele Coroanei şi Principele Radu au purtat un dialog cu participanţii la eveniment, apoi au luat parte la o recepţie oferită de gazde, în prezenţa tuturor participanţilor", precizează sursa citată. Foto: (c) Silviu Matei / AGERPRES FOTO De la aceeaşi tribună, în anul 2002, Regele Mihai I a ţinut un discurs în favoarea integrării României în NATO. În continuarea vizitei în Olanda, oaspeţii români vor avea întâlniri la Curtea Internaţională de Justiţie, iar apoi vor vizita Palatul Păcii. În oraşul Breda, Custodele Coroanei şi principele Radu vor fi oaspeţii Academiei Olandeze de Apărare. Cuplul regal va participa, la Ambasada României în Ţările de Jos, la o recepţie la care se va întâlni cu reprezentanţi ai mediului de afaceri olandez şi membri ai comunităţii româneşti. Custodele Coroanei Române, Margareta, şi principele Radu efectuează, de miercuri, o vizită de trei zile, cu caracter public, în Regatul Ţărilor de Jos. Vizita se va desfăşura în oraşele Haga şi Breda. Deplasarea în Regatul Ţărilor de Jos este a 12-a vizită externă a Familiei Regale a României în anul 2019, după vizita principelui Radu la Istanbul (februarie), cea a principesei Maria la Bruxelles (februarie), a principelui Radu în Azerbaidjan (martie), după vizitele Custodelui Coroanei şi principelui Radu în Franţa şi Danemarca (aprilie) şi Luxemburg (mai), după vizita principesei Maria în taberele de refugiaţi sirieni din Turcia (mai), după vizitele principelui Radu la Madrid (iunie), în Turcia (septembrie) şi vizitele principesei Maria în Marea Britanie şi Austria (septembrie). AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)