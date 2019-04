Vizita SURPRIZA pentru Pele la spital. Vezi ce mare jucator a trecut pe la brazilian - FOTO

Pele google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul echipei Paris Saint-Germain, Neymar, l-a vizitat la spitalul din Paris, unde este internat, pe fostul mare fotbalist brazilian Pele. Acesta este internat in spitalul parizian de pe 3 aprilie. Cei doi apar intr-o fotografie in care se tin de mana, iar Pele este pe patul de spital. Legendarul fotbalist Pele, spitalizat de urgenta intr-un spital din Paris Pele este internat dupa ce a suferit o criza de tetanie (sindrom caracterizat prin contractia muschilor si intepenirea membrelor) si de febra si a fost transportat de la hotel din arondismentul 7 al Parisului la spital. Pele s-a deplasat la Paris pentru un eveniment organizat de Hublot, in cadrul caruia s-a intalnit cu jucatorul echipei Paris Sain ...