Vizita virtuala a Muzeului Textilelor de la Baita, cu prilejul aniversarii Zilei Universale a Iei

Ambasada României la Copenhaga propune o întâlnire virtuală cu Muzeul Textilelor de la Băiţa şi cu creatoarea acestuia, Florica Zaharia, Conservator Emerit al Muzeului de Artă Metropolitan, cu prilejul aniversării Zilei Universale a Iei. Edificiul oferă, prin intermediul unei vaste colecţii, o experienţă unică de cunoaştere a ţesăturilor, a diferitelor tehnici şi a instrumentarului textil folosit de secole în lume în producerea materialelor textile, pornind de la fibre, coloranţi şi sfârşind cu simbolurile şi motivele integrate în ţesături, informează Ambasada într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.



Muzeul Textilelor de la Băiţa, în judeţul Hunedoara a fost deschis în 2018, însă poiectul a început încă din anii '60, prin colectarea pieselor şi achiziţionarea clădirilor. După aproape 30 de ani petrecuţi la New York unde a desfăşurat o prodigioasă activitate în domeniul conservării textilelor în cadrul Muzeului de Artă Metropolitan (The Metropolitan Museum of Art), Florica Zaharia revine în România pentru a-şi pune extraordinara pasiune pentru materialul textil, moştenită pe linie maternă şi întregită de experienţa dobândită într-unul dintre cele mai de renume muzee de artă ale lumii, în slujba unui proiect de familie care ia naştere în locurile natale din Munţii Apuseni. Muzeul Textilelor de la Băiţa, se conturează astăzi drept unul dintre cele mai valoroase instrumente de conservare a patrimoniului textil universal şi românesc.

Anul 2021 va marca lansarea uneia dintre cele mai frumoase expoziţii intitulate "Celebrăm The Metropolitan Museum of Art. Piese de Vârf din Donaţia Muzeului Metropolitan către Muzeul Textilelor.", care va cuprinde o selecţie din cele 1871 de piese provenind din aproape 100 de culturi, dintre care şi cea românească, donaţie a Muzeului Metropolitan din New York.