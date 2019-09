Vlad Chiricheș, capitanul echipei naționale a Romaniei, facut praf de presa italiana

Fundasul roman Vlad Chiriches, capitanul nationalei Romaniei la fotbal, a fost aspru criticat dupa ultima sa evolutie in Serie A, in tricoul formatiei Sassuolo. Sassuolo a pierdut acasa sambata seara, cu Chiriches titular si integralist in axul central al apararii, scor 1-4 cu cei de la Atalanta, in etapa a VI-a a campionatului Italiei