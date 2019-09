Vlad Chiricheș: 'Trebuie sa avem o atitudine buna, sa ne ridicam la cel mai inalt nivel al nostru'

Vlad Chiricheș (29 de ani) a declarat, miercuri, la conferința de presă premergătoare meciului cu Spania, din preliminariile Euro 2020, că, deși vor întâlni cea mai puternică echipă din grupă, este încrezător că suporterii le vor oferi forța necesară pentru a obține un rezultat satisfăcător, potrivit Agerpres.

”Sunt foarte fericit pentru că am trecut prin momente mai grele în ultimul an și nu am reușit să vin, dar sunt bine acum, sunt sănatos. Mă simt bine fizic și sunt fericit că sunt din nou printre băieți. Transferul îmi dă mai multă încredere. Sunt fericit pentru transferul la Sassuolo, dar mă gândesc foarte mult la ce trebuie să fac pentru echipa națională. Știm că întâlnim cea mai bună echipă a grupei, cu niște jucători de calitate. Trebuie să avem o atitudine bună, să ne ridicăm la cel mai înalt nivel al nostru și cred că putem să egalizăm un pic forțele. Sper ca suporterii să ne împingă de la spate să facem un joc bun și să ne dea putere pentru a ieși cu un rezultat bun mâine. Spania este o echipă puternică. Orice jucător care joacă în naționala Spaniei este puternic. Îl cunosc foarte bine pe Fabian Ruiz și știu că este un jucător extraordinar”, a declarat Vlad Chiricheș.

Chiricheș a vorbit și despre decizia lui Cristian Săpunaru de a se retrage din postura de jucător în echipa națională a României: ”Îmi pare rău pentru decizia lui Cristi Săpunaru. Îi doresc tot binele. Dar, cum a spus și el, vine o generație nouă din urmă și sunt sigur că poate face față la echipa națională”.

Naționala României va întâlni, joi, începând cu orele 21:45, reprezentativa Spaniei, în preliminariile pentru Euro 2020.