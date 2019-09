Vlad Chiriches a plecat de la Napoli si a semnat cu alta echipa din Serie A

Chiriches google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vlad Chiriches, fundasul celor de la Napoli si al echipei nationale a Romaniei, a fost imprumutat de Napoli la Sassuolo pentru un an, cu obligatie de cumparare la finalul sezonului pentru cei de la Sassuolo. Chiriches a fost cedat de Napoli pentru 12 milioane de euro, plus bonusuri. Mutarea se va face in primul an sub forma de imprumut, iar in vara viitoare transferul va deveni definitiv. Cosmin Contra a decis jucatorii din campionatul intern convocati pentru meciurile cu Spania si Malta "Sassuolo anunta finalizarea urmatoarei operatiuni in mercato: Chiriches (nascut in 1989, fundas) a fost imprumutat un an cu obligatia cumpararii definitive de la Napoli.", anunta site-ul oficial al celor de ...