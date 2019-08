Vlad Dragomir a fost titular in partida Perugia - Chievo 2-1, din Serie B, și a primit convocarea de la Mirel Radoi

Vlad Dragomir (20 de ani) a impresionat de la primul meci al sezonului în Serie B, pentru Perugia, anunță MEDIAFAX.

Mijlocaşul naţionalei U21 a scos lovitura de pedeapsă din care echipa sa a obţinut victoria în prima etapă a campionatului (2-1 cu Chievo Verona), iar presa din Italia i-a făcut o descriere de jucător mare. ”Dragomir a fost maestrul de pe tot terenul. A arătat ca un adevărat număr 10, energie şi calitate. A pătruns prin apărarea adversă ca un muschetar şi a obţinut un penalty decisiv pentru echipă”, sună descrierea făcută de cei de la Calcio Grifo, pentru mijlocaşul care face parte din planurile lui Mirel Rădoi pentru următoarea campanie de calificare la EURO. El a primit deja convocarea pentru primul meci din grupă, cu Danemarca.

Lista preliminară completă a stranierilor:

Andrei Raţiu (Villarreal/Spania)

Vlad Dragomir (Perugia/Italia)

Mihai Dobre (Yeovil/Anglia)

Adrian Petre (Esbjerg fB/Danemarca)

Alexandru Paşcanu (Leicester/Anglia)

Denis Drăguş (Standard/Belgia)

Vladimir Screciu (Genk/Belgia)

Născut în Timişoara, în aprilie 1999, jucătorul, care în sezonul trecut a evoluat în Serie B din Italia, la echipa Perugia, a fost dorit în această vară, după EURO, de formaţia din prima ligă din Peninsulă, Cagliari. În sezonul trecut, Vlad Dragomir a evoluat în 31 de meciuri pentru Perugia, club care a terminat pe locul 8 în Serie B.

Mijlocaşul a început să joace fotbal la ACS Poli Timişoara, iar în 2015 a fost cumpărat de Arsenal, pentru 100.000 de euro, şi a jucat pentru echipele Under 18 şi Under 23 ale "tunarilor" înainte de a fi cedat în vară lui 2018 la Perugia.

Dragomir a jucat pentru naţionalele Under 17, Under 19 şi Under 21 ale României.