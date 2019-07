Vlad Dragomir are toate șansele sa ajunga la echipa din Serie A, Cagliari

Campionatul Europeana U21 a deschis porțile pentru tricolorii lui Rădoi. Mijlocașul de 20 de ani, Vlad Dragomir, ar putea face și el un pas important în cariera sa, potrivit Mediafax.

Născut în Timișoara, în aprilie 1999, jucătorul, care în sezonul trecut a evoluat în Serie B din Italia, la echipa Perugia, este dorit de formația din prima ligă din Peninsulă, Cagliari. Jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com scriu că internaționalul român, care "nu a fost la fel de monitorizat ca alți jucători, dar care are printre multe altele talent" este pe lista președintelului Tomasso Giulini şi directorului sportiv Marcelo Carli.

Citește și: Mega surpriză pentru Ion Țiriac! Cadou imens pentru acesta: Ii cedez gratuit pachetul majoritar de acțiuni

Alături de Vlad Dragomir, la Cagliari ar mai putea ajunge și alți doi mijlocași: croatul Marko Rog (24 de ani) și uruguayanul Nahitan Nandez (23 de ani).

Potrivit sursei citate, echipa Cagliari vrea să formeze un lot de jucători tineri, iar concepția conducerii este că la baza unei evoluții bune stau fotbaliștii de la mijlocul terenului.

Citește și: Traian Băsescu, declarație bombă: Iohannis i-a păcălit pe români

În sezonul trecut, Vlad Dragomir a evoluat în 31 de meciuri pentru Perugia, club care a terminat pe locul 8 în Serie B.

Mijlocașul a început să joace fotbal la ACS Poli Timişoara, iar în 2015 a fost cumpărat de Arsenal, pentru 100.000 de euro, şi a jucat pentru echipele Under 18 şi Under 23 ale "tunarilor" înainte de a fi cedat în vară lui 2018 la Perugia.

Dragomir a jucat pentru naţionalele Under 17, Under 19 şi Under 21 ale României.