Vlad Gheorghe (Alianta 2020 USR PLUS) - UE este un partener de incredere pentru noi. A venit timpul sa trimitem si noi oameni de incredere la Bruxelles“

Nu cred că este nevoie de o schimbare a modelului european, ci de asumarea acestuia. Europarlamentarii trebuie să renunţe la ipocrizii, comoditatea birocratică şi dublul limbaj (unul european în Parlamentul European, altul naţionalist în ţara de origine). Asta dacă vrem ca proiectul UE să mai există şi pentru următoarele generaţii. Astfel de comportamente nu fac altceva decât alimenteze propaganda populist-naţionalistă a forţelor liberale din UE, care vedem că prind avânt chiar şi în ţări „civilizate” (vezi cazul Marine Le Pen).Pentru că putem circula în UE cu buletinul. Pentru că putem lucra, cumpăra şi vinde în ţările UE fără taxe sau formalităţi suplimentare. Pentru că vrem locurile create de companiile străine care au venit în RO post aderare, şi ne dorim să atragem mult mai multe pe viitor. Pentru că putem să conversăm cu prietenii şi familia plecată în străinătate la tarife neglijabile. Pentru că programul Erasmus a deschis oportunităţi educaţionale pentru studenţii români la care nici nu visam înainte de aderare.Dar mai ales, pentru că ne dorim să avem şcoli, spitale, autostrăzi şi salarii ca afară. Iar acest lucru se va întâmpla doar dacă rămânem în UE şi devenim un partener de încredere şi respectat la masa negocierilor.UE ne doreşte pe noi, românii, slabi şi săraci. Nimic mai fals. Politicienii români ai ultimilor 30 de ani care au fost incompetenţi şi corupţi au avut tot interesul să fim dependenţi de pixul lor.UE are tot interesul să aibă un membru puternic, de încredere şi profesionist la graniţa uniunii cu sfera de influenţă rusească.UE a pus la dispoziţia României fonduri de pre şi post-aderare prin care să ne ajute să recuperăm din decalajul dezvoltării cu care ne-am pricopsit ca urmare a 45 de ani de comunism şi regimurilor corupte care au venit după.Nu este vina UE că politicienii români nu le-au accesat. Nu este vina UE că politicienii români au trimis în PE rude care habar nu aveau de ce sunt acolo, cu atât mai puţin cum să negocieze în favoarea României şi românilor.În primul rând, interesul României este continuarea proiectului UE. De aceea singura variantă câştigătoare pentru români (din ţară şi străinătate) este intrarea într-o familie europeană pro UE.În următorul mandat, Parlamentul European se va împărţi între pro-europeni şi aşa-zişi euro-sceptici. Alianţa USR Plus se va poziţiona de partea bună a istoriei - respectiv alături de pro-europeni.Având în vedere valul partidelor şi mişcărilor iliberale în mai toate ţările UE (de la Ungaria, Polonia, Italia şi până la Franţa, Germani şi chiar UK - căci încă nu ştim dacă şi când va fi Brexit sau nu), cele două tabere vor fi foarte apropiate în ponderea deţinută în PE. Deci, strângerea rândurilor şi buna colaborare între cei care înţeleg că singura şansă la pace şi prosperitate a europenilor este în UE - sunt esenţiale pentru viitorul nostru, al tuturor europenilor.USR a pus la punct încă de anul trecut întâlniri de cunoaştere şi explorare cu toate forţele pro-europene. Alianţa USR-Plus va continua cu o echipă comună de negociere care va analiza care este familia europeană cea mai compatibilă cu valorile şi dezideratele românilor. Însă o decizie finală va fi luată abia după rezultatele alegerilor când viitoare componenţă a PE va fi cunoscută.Problema migraţiei din afara UE este frecvent adusă în discuţie, însă cred eu că nu atinge cauza problemelor. Problema nu este cota, ci suportarea costului şi punerea la punct a unui proces comun, realist şi eficient de integrare.Să nu uităm că atacurile teroriste din UE au fost îndeplinite de oameni născuţi în ţări din UE. De aceea cred că această cotă este o temă falsă care ne duce la false soluţii.În interiorul UE avem liberă circulaţie. Să zicem că iniţial RO, conform pactului, preia x refugiaţi/imigranţi. Cine şi cum i-ar putea obliga să nu plece peste y ani în alte ţări din UE? Căci dacă le interzicem să iasă (control, pază, limitarea drepturilor şamd) din ţară, s-ar putea să avem o problemă cu respectarea drepturilor omului.La nivelul UE eu cred că trebuie mai întâi de toate să creăm o structură de integrare (atenţie! nu birocraţie, ci lucruri implementabile şi cu rezultate palpabile) care să fie unică în toate statele şi un buget alocat suportat la nivel de uniune.Până la urmă multe state membre UE au deficit demografic. Atâta vreme cât avem proceduri eficiente de integrare, le analizăm constant şi le adaptăm în funcţie de rezultate - este singura soluţie. Însă cheia este la integrarea lor reală. Efectele negative au venit tocmai din izolarea, marginalizarea lor în societăţile în care s-au stabilit.Foarte pe scurt: incompetenţă şi corupţie. Investitorii au nevoie de o ţară cu infrastructură de export, legislaţie şi fiscalitate predictibile şi corecte, birocraţie scăzută şi forţă de muncă educată şi calificată. Infrastructură nu avem, legile şi fiscalitate se schimbă în permanenţă şi peste noapte, birocraţia este strigătoare la cer (inclusiv pentru oamenii de afaceri români) iar forţa de muncă pleacă în străinătate pentru că guvernele ultimilor 30 de ani ne-a convins pe toţi că nu mai e cazul să avem speranţe de viitor mai bun în România.Mai mult decât atât, de câte ori ies la iveală abuzurile şi hoţia, guvernanţii dau vina pe companiile şi puterile străine. Cum să atragem în acest fel capitalul străin în România? Este imposibil. Aceşti politicieni care sunt responsabili despre stadiul României din 2019 după 30 de ani de la Revoluţie trebuie schimbaţi prin votul românilor. Fără hoţie ajungem departe! Sper să înţeleagă şi românii că mitele electorale ne costă pe toţi mult mai mult. Şi sper ca pe 26 mai să nu mai lipsească 60% din românii cu drept de vot.Cred că remediul poate fi doar un mix de soluţii, căci ne adresăm unui mix de cauze ale acestor probleme. Cu siguranţă este nevoie în PE de oameni de acţiune care urmăresc rezultate palpabile, nu doar întâlniri şi discuţii de complezenţă şi schimb de replici pur politicianiste.De asemenea, cred că ar fi utile programe şi proiecte europene în care să lucreze echipe mixte din toate ţările UE. Acestea ne-ar ajuta să ne cunoaştem mai bine în interiorul uniunii şi să formăm relaţii profesionale pe termen lung care construiesc în timp solidaritate şi încredere între cetăţenii statelor membre.În opinia mea, cel mai mare pericol la adresa UE în prezent, dar şi în timpul următorul mandat de 5 ani al europarlamentarilor, este degradarea statului de drept în statele membre UE pentru că este principala cauză a euroscepticismului şi se regăseşte într-o formă sau alta, într-o măsură mai mare sau mai mică, în toate ţările din UE.Ce înseamnă statul de drept? Egalitatea noastră, a tuturor, în faţa unei legi clare, stabile, juste şi într-un sistem judiciar independent, competent şi dotat corespunzător pentru deservirea legii pusă în slujba cetăţenilor. Guvernele etichetate ca fiind iliberale sunt cele conduse de majorităţi politice alese de popor pe cale democratică, însă care, odată ajunse la putere, guvernează în interes propriu, supun toate puterile opozante la tăcere şi obedienţă (justiţie, media, academia ş.a.m.d.) şi controlează toate resursele unei ţări cu aparenţa unei libertăţi fizice.Am observat că politicienilor le place foarte mult să vorbească despre democraţie pe care, printre altele, o confundă cu alte valori fundamentale ale UE - libertate, egalitate, demnitate, drepturile omului.Eu cred că uitând statul de drept din fundaţia Uniunii Europene ne-am expus nepermis de mult pericolului populismului - mediu propice apariţiei şi extinderii mişcărilor extremiste. Iar noi, românii, înţelegem foarte bine ce înseamnă corupţie, incompetenţă, populism şi naţionalism - sărăcie, izolare şi pierderea drepturilor şi libertăţilor individuale.Cred că e timpul ca românii să îşi aducă contribuţia valoroasă la istoria UE. De aceea este important să trimitem la Bruxelles oameni care înţeleg momentul istoric în care ne aflăm, care ştiu ce-i de făcut şi care nu vor ezita să se lupte pentru salvarea proiectului UE. Însă noi putem face asta doar prin votul cetăţenilor români din 26 mai. Sper ca românii să vină la vot şi să aleagă un viitor mai bun pentru noi toţi.Intră peşi află obiectivele noastre pentru România. Pe 26 mai votează Alianţa 2020 USR PLUS, poziţia 2 pe buletinul de vot!Imaginea a fost pusă la dispoziţie de USR-PLUS