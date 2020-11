Vlad Mixich: "Agentiile care vor certifica vaccinul anti-COVID cultiva o transparenta fara precedent"

Vlad Mixich, expert in politici de Sanatate Publica, arata intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca cele doua mari agentii din Statele Unite si Uniunea Europeana implicate in procesul de certificare si aprobare al noilor vaccinuri impotriva COVID-19 au adoptat o politica de transparenta fara precedent in scopul castigarii increderii populatiei si a submina astfel, pe cat posibil, teoriile conspirationiste.