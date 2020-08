Vlad Mixich: La finalul lui august 80% din paturile ATI destinate COVID-19 la nivel national vor fi ocupate

Vlad Mixich, expert in politici publice de sanatate, sustine ca, potrivit unei estimari a Institutului National de Sanatate Publica, la finalul lunii august 80% din paturile de terapie intensiva (ATI) destinate COVID-19 la nivel national vor fi ocupate cu bolnavi in stare grava, moment in care medicii vor trebui sa faca "alegeri imposibile".