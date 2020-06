Vlad Olteanu, dupa transferul la Poli Iași: 'Sper sa ajut la indeplinirea obiectivului, salvarea de la retrogradare'

Fotbalistul Vlad Olteanu, transferat de gruparea CSM Poli Iaşi, a declarat, luni, într-un interviu postat pe contul oficial de YouTube al noului său club, că speră să ajute şi el la îndeplinirea obiectivului din acest final de sezon, salvarea de la retrogradare.

"Îi mulţumesc antrenorului Mircea Rednic pentru şansa pe care mi-a oferit-o de a veni aici. Colegii m-au primit bine, este un grup unit la Iaşi. Sunt fericit că am ajuns aici şi sper să ajut şi eu la îndeplinirea obiectivului, salvarea de la retrogradare. CSM Poli Iaşi e o echipă foarte bună, cu jucători experimentaţi. Ştiu că de fiecare dată când am jucat împotriva echipei din Iaşi am avut probleme", a spus Olteanu, potrivit agerpres.ro.

"Cel mai mult îmi place să joc fundaş stânga. Ştiu că este aici pe acest post şi Sorin Şerban, e bine că e concurenţă, e benefică pentru echipă. El este jucător Under 21, a făcut meciuri foarte bune. Le transmit suporterilor să fie alături de noi, de echipă pentru că acum traversăm o perioadă grea şi trebuie să o scoatem la capăt. Sperăm să facem treabă bună şi să ne salvăm de la retrogradare", a adăugat fotbalistul.

În vârstă de 24 de ani, Vlad Olteanu a evoluat ultima oară în Liga a II-a, la Concordia Chiajna. De-a lungul carierei sale el a mai jucat la formaţiile FC Braşov, FC Dinamo, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, FC Voluntari şi ACS Poli Timişoara.